زيلينسكي غاضب من المسؤولين الأوكران الذين "يقضون عطلاتهم خلال الحرب"

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (الثلاثاء 25-7-2023) المسؤولين والنواب الأوكران الذي يتمتعون بقضاء عطلاتهم، مع اشتداد وتيرة الحرب الروسية والتبعات التي يتحملها الشعب الأوكراني.

وتوجه زيلينسكي خلال خطابه الليلي، للمسؤولين والنواب الذين “ينخرطون في تحقيق الثراء الشخصي، ويقضون عطلاتهم خلال الحرب” بالقول: “الملايين من الأوكرانيين يركزون على شيء واحد يوما بعد يوم، ليس على أنفسهم ولا لرغباتهم الخاصة، ولكن فيما يتعلق بالدفاع عن الدولة وحياتهم، ولكن لسوء الحظ، يعتقد بعض الناس أن الحرب بعيدة عنهم في مكان ما”.

وأضاف: “أريد أن أحذر جميع النواب والمسؤولين وكل شخص آخر في المناصب العامة، عندما تبحث كل يوم عن أسلحة للدولة، عندما يكون كل الاهتمام على توفير المدفعية والصواريخ والطائرات بدون طيار، عندما ترى وتشعر دائما بالقوة المعنوية التي اكتسبها لأوكرانيا من قبل محاربينا، الذين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق النصر والحفاظ على الحرية، من ان أي شاطئ أو أي ثراء شخصي بدلا من مصالح أوكرانيا سيثير الغضب على الأقل”.

وتابع زيلينسكي: “أريد أن يسمعني كل النواب والمسؤولين الآن يجب أن تعمل في أوكرانيا ومن أجل الشعب الأوكراني “.

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني وسط سلسلة من فضائح الفساد التي تناقلتها وسائل الإعلام الأوكرانية تورط فيها مسؤولون حكوميون.