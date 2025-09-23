الأربعاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: فوجئت بتصريحات ترامب عن أوكرانيا

منذ 3 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه فوجئ بتصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، عندما عبر عن اعتقاده بأن كييف يمكنها استعادة جميع أراضيها التي تحتلها روسيا.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات لقناة فوكس نيوز.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، عن اعتقاده بأن أوكرانيا قادرة بدعم من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، على استعادة جميع الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ غزوها.

وأكد ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال)، عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك، أنه سيواصل توريد الأسلحة إلى حلف شمال الأطلسي “ليستخدمها كما يشاء”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مخزونات النفط الأمريكية
انخفاض مخزونات النفط والبنزين وارتفاع نواتج التقطير بأمريكا الأسبوع الماضي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -رويترز
زيلينسكي: ترامب مستعد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد الحرب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: لقاء ترامب مع دول إسلامية بشأن غزة كان مثمراً للغاية

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
للقرنفل فوائد رهيبة
ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟