زيلينسكي: فوجئت بتصريحات ترامب عن أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه فوجئ بتصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، عندما عبر عن اعتقاده بأن كييف يمكنها استعادة جميع أراضيها التي تحتلها روسيا.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات لقناة فوكس نيوز.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، عن اعتقاده بأن أوكرانيا قادرة بدعم من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، على استعادة جميع الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ غزوها.

وأكد ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال)، عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك، أنه سيواصل توريد الأسلحة إلى حلف شمال الأطلسي “ليستخدمها كما يشاء”.