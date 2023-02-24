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زيلينسكي في الذكرى الأولى للغزو الروسي: "سنهزم الجميع"

منذ 33 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا قاتما للشعب الجمعة في الذكرى الأولى للغزو الروسي الشامل لبلاده قائلا بنبرة تحدي “سنهزم الجميع”.

وفي لقطات فيديو حصلت عليها وسائل الإعلام وحملت عنوان “عام الصمود”، ظهر الرئيس البالغ من العمر 45 عاما جالسا ويتذكر عندما وجه خطابا على عجل للشعب الأوكراني العام الماضي بينما كانت كييف والعالم يتأهبان للحرب.

وقال زيلينسكي في الخطاب الذي استمر 15 دقيقة “في مثل هذا اليوم قبل عام، ومن نفس المكان في حوالي السابعة صباحا، توجهت إليكم بخطاب مقتضب لم يتجاوز 67 ثانية.

“نحن أقوياء ومستعدون لأي شيء. سنهزم الجميع، هكذا بدأت في 24 فبراير 2022.. أطول أيامنا وأصعب الأيام في تاريخنا الحديث، لقد استيقظنا مبكرا ولم ننم منذ ذلك اليوم”.

    المصدر :
  • رويترز

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