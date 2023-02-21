زيلينسكي: قواتنا تتشبث بمواقعها على الجبهة رغم هجمات روسيا المستمرة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الثلاثاء 21-2-2023) إن قوات بلاده تتشبث بمواقعها على خط المواجهة في شرق أوكرانيا على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تواجهها من الهجمات الروسية المستمرة.

وأضاف في خطابه الليلي المصور “من المهم للغاية أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطوط الأمامية على الرغم من الضغط الكبير على قواتنا”.

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية تتكبد “خسائر فادحة” في الهجمات المستمرة في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، محور القتال الرئيسي.

عقوبات جديدة على موسكو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة ألقاها ببولندا، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وشركاءها سيعلنون عن المزيد من العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو عام.

من جانبه، قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، الثلاثاء إن واشنطن وحلفاءها سيعلنون عن عقوبات إضافية ضد روسيا في “الأيام المقبلة”.

وذكر أدييمو “جزء كبير مما سنفعله باستخدام العقوبات هو ملاحقة الشبكات التي تساعد على تسهيل التحايل… لذلك سترون في الأيام المقبلة إجراءات إضافية سنتخذها ليس فقط هنا في الولايات المتحدة، وإنما… بالتعاون والتنسيق مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم”.