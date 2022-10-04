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زيلينسكي: قواتنا تحقق تقدما كبيرا في الجنوب والشرق

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 4 - أكتوبر - 2022 11:20 مساءً
الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الثلاثاء 4-10-2022) إن الجيش الأوكراني حقق تقدما كبيرا وسريعا ضد القوات الروسية وحرر عشرات البلدات في جنوب وشرق البلاد من الاحتلال.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور “يتقدم الجيش الأوكراني بشكل سريع وقوي في جنوب البلاد في إطار عملية الدفاع الحالية.

“هذا الأسبوع وحده، منذ الاستفتاء الروسي الزائف، تم تحرير عشرات المراكز السكانية. تقع هذه المراكز في مناطق خيرسون وخاركيف ولوجانسك ودونيتسك”.

في سياق متصل، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة ليس لديها ما يشير إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية، على الرغم من “قعقعة السيوف النووية” من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت جان بيير للصحفين “نتعامل هنا على محمل الجد مع مسألة الأسلحة نووية أو قعقعة السيوف النووية، لكنني أريد أن أقول… إننا لا نرى أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي، وليس لدينا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام وشيك لأسلحة نووية”.

    المصدر :
  • رويترز

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