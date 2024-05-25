زيلينسكي‭:‬ قواتنا تسيطر الآن على مواقع توغلت فيها روسيا في خاركيف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده تمكنت من “السيطرة القتالية‭‭”‬‬ على مناطق توغلت فيها القوات الروسية هذا الشهر في الأجزاء الشمالية من منطقة خاركيف.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور أمس الجمعة “تمكن جنودنا الآن من السيطرة القتالية على المنطقة الحدودية التي دخلها المحتلون الروس”.

وبدت تصريحات زيلينسكي عقب اجتماع للمسؤولين العسكريين والإقليميين في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، متعارضة مع تعليقات لمسؤولين روس.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن فيكتور فودولاتسكي عضو مجلس النواب الروسي (الدوما) القول إن القوات الروسية تسيطر على أكثر من نصف أراضي بلدة فوفتشانسك على بعد خمسة كيلومترات داخل الحدود.

ونقل عن فودولاتسكي القول إنه بمجرد السيطرة على فوفتشانسك، ستستهدف القوات الروسية ثلاث مدن في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقارير ساحة المعركة من أي من الجانبين.

ودخلت القوات الروسية مواقع حدودية في منطقة خاركيف بأوكرانيا هذا الشهر وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على نحو 12 منطقة.

فيما تحدث زيلينسكي ومسؤولون أوكرانيون آخرون عن نجاحات في “إرساء الاستقرار” بالمنطقة.