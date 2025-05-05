زيلينسكي: لا ثقة في نوايا روسيا تجاه وقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه “لا يعتقد” أن روسيا ستحترم الهدنة المقبلة والمتزامنة مع احتفالات موسكو بيوم النصر، وذلك بعد إعلان هدنة لمدة 3 أيام.

وقال زيلينسكي للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل “هذا ليس التحدي الأول، ولا الوعود الأولى بوقف إطلاق النار التي قطعتها روسيا… نحن نعرف مع من نتعامل، ولا نصدقهم”.

كما أضاف زيلينسكي “اليوم وخلال الأيام القليلة الماضية، تحدثوا عن رغبتهم في نوع من وقف إطلاق نار جزئي، ولكن يجب أخذ العلم على سبيل المثال بأن عدد الهجمات اليوم هو الأعلى في الأشهر الأخيرة”، مشيرا إلى تقرير عسكري تحدث عن وقوع أكثر من 200 هجوم، السبت.

وتابع الرئيس الأوكراني “لذلك ليس هناك أي ثقة (بهم)”.

وفي وقت لاحق الأحد، أصدر زيلينسكي بيانا حول اجتماعه مع بافيل.

وقال إن المناقشات جارية بشأن إنشاء معهد أوكراني تشيكي لتدريب الطيارين على قيادة طائرات أف-16 الأميركية، باعتبار أنه لا يمكن إنشاء معهد كهذا في أوكرانيا “بسبب المخاوف الأمنية الحالية”.

كذلك أضاف زيلينسكي أنه سيكون هناك اجتماع، الاثنين، مع “شركات الدفاع التشيكية”، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

وقال بافيل الذي كان جنرالا في حلف شمال الأطلسي، إنه يهتم بمن هم على استعداد لاحترام وقف إطلاق النار، وليس مَن يتحدثون عنه فقط.

وأضاف أن “بوتين يستطيع إنهاء الحرب بقرار بسيط، لكنه لم يظهر حتى الآن الإرادة للقيام بذلك”.

هدنة لثلاثة أيام

يذكر أن الكرملين اقترح هدنة لثلاثة أيام تتزامن مع إحياء روسيا ذكرى 9 أيار/مايو، مؤكدا أنها تهدف إلى اختبار استعداد كييف للسلام.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة قصيرة خلال عطلة عيد الفصح في نيسان/أبريل، أدت إلى خفض الأعمال القتالية، رغم عدم احترامها بشكل كامل من الطرفين.

وفي آذار/مارس، رفضت موسكو وقفا غير مشروط لإطلاق نار لمدة 30 يوما اقترحته كييف وواشنطن.