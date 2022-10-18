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زيلينسكي: لا مجال للمفاوضات مع بوتين

منذ ساعتين
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن الضربات الجوية الروسية دمرت 30 في المئة من محطات الطاقة الأوكرانية منذ العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وكتب على تويتر يقول إن الهجمات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء أوكرانيا وأنه “لم يعد هناك مكان للمفاوضات” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي، أن ثلاث ضربات استهدفت مجددا محطات للطاقة في العاصمة.

وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، ” ثلاث ضربات استهدفت منشآت إمداد بالطاقة على الضفة اليسرى من كييف”.

في زابوريجيا أيضاً

بدوره، أوضح عمدة بلدة زيتومير، أن قصفا صاروخيا روسيا استهدف منشأة للطاقة في المدينة.

كما أضاف قائلاً بتعليق على فيسبوك “لا يوجد حالياً ضوء أو ماء في المدينة، فيما تعمل المستشفيات على مخزون الاحتياط من الكهرباء”

في حين أعلنت السلطات الأوكرانية في محطة زابوريجيا، جنوب البلاد، أن أضرارا لحقت بمنشأة للبنية التحتية إثر قصف روسي باستخدام صواريخ من طراز أس 300.

يذكر أن روسيا كانت هاجمت أمس الاثنين وسط كييف بطائرات مسيرة خلال ساعة الذروة الصباحية، كما قصفت مدنا أخرى في أنحاء البلاد، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، في الوقت الذي تتعرض فيه قواتها لانتكاسات في ميدان القتال، لاسيما في الجنوب الأوكراني وشمال شرق البلاد..

فيما أطلق جنود أوكرانيون النار في الجو محاولين إسقاط تلك الطائرات المسيرة، بعد أن هزت الانفجارات وسط العاصمة، وهرع سكان إلى المخابئ.

    المصدر :
  • رويترز

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