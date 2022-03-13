زيلينسكي: لا مكان لأنصاف قرارات.. إما أبيض أو أسود

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إلى اتخاذ قرار بشأن دعم أوكرانيا في الحرب ضد “العدوان” الروسي.

وكتب زيلينسكي على تويتر: ” اليوم لا يمكن أن يكون هناك أنصاف قرارات، هناك فقط أبيض وأسود، الخير والشر! إما أن تؤيد السلام أو تدعم المعتدي الروسي الدموي في قتل الأطفال والنساء الأوكرانيين”.

وأشار زيلينسكي في تغريدته إلى شركات عالمية حيث طالبها بوقف دعم منتجاتها في روسيا، مختتما بالقول “أوقفوا الحرب!”.

وارتفعت وتيرة الاستهدافات الروسية للمناطق السكنية والمنشآت الطبية في أنحاء أوكرانيا، حيث نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن وزارة الصحة بأن القوات الروسية دمرت 7 مستشفيات منذ بداية الحرب على أوكرانيا، فيما لا تزال جميع مرافق الرعاية الصحية في البلاد تعمل على الرغم من الخسائر.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” كشفت أن القصف الروسي استهدف تسع منشآت صحية في مختلف أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك مستشفى الولادة في ماريوبول، المدينة المحاصرة على بحر آزوف.

وتستأنف كييف وموسكو، الاثنين، عبر تقنية الفيديو، المفاوضات في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي توقيت تتضاعف فيه الجهود الدبلوماسية على الرغم من المعارك المحتدمة.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف نفيه صحة معلومات عن محادثات تجري، الأحد، موضحا أن المفاوضات ستُستأنف في 14 مارس.

وأكدت أوكرانيا، من جهتها، إجراء مفاوضات مع روسيا، الاثنين، عبر تقنية الفيديو.