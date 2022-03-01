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زيلينسكي لبايدن: لوقف المعتدي بأسرع وقت

منذ ساعتين
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال مع نظيره الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إلى “إيقاف المعتدي” الروسي، “بأسرع وقت”.

وكتب في تغريدة: “تحدثت مع الرئيس الأميركي… يجب أن نوقف المعتدي بأسرع وقت”.

ويأتي الاتصال في اليوم السادس للحرب الروسية على أوكرانيا.

وتحدث الرئيسان خلال الاتصال عن العقوبات الغربية ضد روسيا، والمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا في مجال الدفاع، وفق زيلينسكي.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن “تأثير هذه العقوبات بدأ يظهر على الاقتصاد الروسي”. وكثفت روسيا هجومها على العاصمة كييف ومدينة خاركيف الثانية شرقي البلاد.

وقتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في هجوم روسي، الثلاثاء، على برج التلفزيون في كييف، بحسب السلطات الأوكرانية.

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