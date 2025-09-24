زيلينسكي‭ ‬للأمم المتحدة: أوقفوا روسيا أو استعدوا لسباق تسلح هو الأكثر تدميراً

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوى العالمية، اليوم الأربعاء، إلى المساعدة في وقف الحرب الروسية على بلاده، قائلا إن الحرب تطلق العنان لسباق تسلح سيكون الأكثر تدميرا.

ودعا زيلينسكي إلى وضع قواعد عالمية للحد من استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة مشيرا إلى الابتكارات المتسارعة في الاستخدام العسكري للطائرات المسيرة. واتهم زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى توسيع نطاق القتال خارج أوكرانيا.

وقال في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا إن “إيقاف روسيا الآن أوفر من التساؤل عمن سيكون أول من يُصنع طائرة مسيرة بسيطة تحمل رأسا نووية”.

جاءت تعليقاته بعد يوم من لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة حيث اتخذ ترامب موقفا أكثر صرامة تجاه الكرملين على ما يبدو.

وقال زيلينسكي إن ظهور الذكاء الاصطناعي يعني أن سباق التسلح الجاري هو “الأكثر تدميرا” في تاريخ البشرية، وعبّر عن خيبة أمله مما وصفه بضعف القانون الدولي وضعف التعاون.

وأشار زيلينسكي إلى ما قيل إنها انتهاكات للمجال الجوي من قبل المسيرات والطائرات المقاتلة الروسية في بولندا وإستونيا التابعتين لحلف شمال الأطلسي كدليل على أن بوتين يختبر حدودا جديدة في الحرب في أوكرانيا.

وقال “الآن تحلق الطائرات المسيرة الروسية بالفعل في جميع أنحاء أوروبا، وتنتشر العمليات الروسية بالفعل في جميع أنحاء الدول”.

وأضاف “يريد بوتين مواصلة هذه الحرب من خلال توسيع نطاقها، ولا يمكن لأحد أن يشعر بالأمان الآن”.