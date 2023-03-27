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زيلينسكي لمدير وكالة الطاقة: لا أمان في زابوريجيا حتى يغادر الروس

منذ ساعتين
آخر تحديث: 28 - مارس - 2023 1:48 صباحًا
محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا النووية

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أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي (الاثنين 27-3-2023) بأن الأمان في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يمكن ضمانه قبل أن تغادرها القوات الروسية.

ونقل موقع زيلينسكي على الإنترنت عنه قوله إنه التقى مع جروسي في محطة دنيبرو لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية والواقعة شمال شرقي محطة زابوريجيا.

احتلت القوات الروسية محطة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، في الأسابيع الأولى من غزو موسكو لأوكرانيا واتهم كل جانب الطرف الآخر مرارا بقصف المنشأة.

ونُقل عن زيلينسكي قوله لجروسي إن العاملين في محطة زابوريجيا يتعرضون لضغوط مستمرة من قوات الاحتلال الروسية التي قال إنها لا تلتزم بقواعد السلامة وتتدخل في العمليات التكنولوجية.

ونقل الموقع الرئاسي عن زيلينسكي قوله “بدون الانسحاب الفوري لقوات وموظفي روسيا من محطة زابوريجيا للطاقة النووية والمناطق المجاورة، فإن أي مبادرات لاستعادة الأمان والأمن النوويين محكوم عليها بالفشل”.

وأضاف أن زيلينسكي أبلغ جروسي أيضا بالمشكلات الناجمة عن الهجمات الروسية على محطة دنيبرو للطاقة المائية، وقال إن دور مدير الوكالة في الحفاظ على أمن الطاقة في أوكرانيا “مهم جدا”.

والتقى زيلينسكي بقوات في جنوب شرق أوكرانيا خلال جولة في المنطقة. وقال موقعه على الإنترنت إنه زار أيضا بلدة نيكوبول الواقعة على الجانب الآخر من بحيرة التخزين كاخوفكا مقابل محطة زابوريجيا. وكانت البلدة تعرضت للقصف الروسي مرارا.

وكتب جروسي على تويتر أن الجانبين أجريا تبادلا “ثريا” للآراء بشأن حماية المحطة وموظفيها، وأضاف أنه أكد من جديد دعم الوكالة الكامل للمنشآت النووية الأوكرانية.

ودعا جروسي مرارا إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة زابوريجيا التي من المقرر أن يزورها مرة أخرى هذا الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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