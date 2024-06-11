الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 ﻫ - 11 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: مؤتمر تعافي أوكرانيا في برلين سيجمع مليارات اليورو

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 11 - يونيو - 2024 1:14 مساءً
زيلينسكي في مؤتمر إنعاش أوكرانيا في برلين - رويترز

زيلينسكي في مؤتمر إنعاش أوكرانيا في برلين - رويترز

A A A
طباعة المقال

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حصول كييف على اتفاقيات بمليارات اليورو في مؤتمر تعافي أوكرانيا الذي تستضيفه برلين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

قال زيلينسكي “سنخرج من هذا المؤتمر باتفاقيات بمليارات اليورو تدعم قدراتنا الدفاعية فيما يتعلق بإنتاج المعدات العسكرية والأسلحة في أوكرانيا، وللطاقة أيضا من أجل إصلاح وبناء منظومة طاقة جديدة أكثر حداثة”.

وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع توجيه بعض التمويل لاحتياجات التعليم وإعادة بناء المنازل وتوفير المعدات الطبية.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ديمتري بيسكوف
الكرملين يؤكد استمرار العمل على اتفاق التعاون الشامل مع إيران
عشرات الطائرات الإسرائيلية تقصف مراكز النزوح في مخيم النصيرات
غزة تحت النار
"جريمة حرب".. الأمم المتحدة تدين قتل مدنيين في غزة خلال عملية إسرائيل لتحرير رهائن
نائب رئيس مالاوي ساولوس كلاوس تشيليما
غموض يحيط باختفاء طائرة نائب رئيس مالاوي في إحدى الغابات والجيش يعلّق

الأكثر قراءة

قوى الأمن الداخلي في لبنان
قُصر يعتدون جنسياً على قُصر بجنوب لبنان.. وقوى الأمن تتحرك
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
سليمان فرنجية: في هذه الحالة يجب أن يكون جعجع مرشح التيار العوني للرئاسة!
حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية
تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.. هل تفجر الأزمة الحرب القادمة؟