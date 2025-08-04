الأثنين 10 صفر 1447 ﻫ - 4 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: "مرتزقة" من الصين وباكستان ودول أخرى يقاتلون لصالح روسيا

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2025 7:59 مساءً
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد تقاتل “مرتزقة” أجانب من بلدان مختلفة، من بينها الصين وباكستان ودول أفريقية، وتوعد بالرد.

واتهم زيلينسكي في وقت سابق روسيا بتجنيد مقاتلين صينيين في حربها ضد أوكرانيا، وهي اتهامات نفتها بكين. ونشرت كوريا الشمالية أيضا الآلاف من جنودها في منطقة كورسك الروسية.

وقال زيلينسكي على منصة إكس بعد زيارة منطقة على خط المواجهة في خاركيف بشمال شرق البلاد “تحدثنا مع القادة عن وضع الجبهة الأمامية والدفاع عن فوفتشانسك وديناميكيات المعارك”.

وأضاف “يبلغ محاربونا في هذا القطاع عن مشاركة مرتزقة من الصين وطاجيكستان وأوزبكستان وباكستان ودول أفريقية في الحرب. وسنرد على ذلك”.

ولم تعلق روسيا بعد على تصريحات زيلينسكي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار.رويترز
الدولار يتلقى بعض الدعم بعد تراجعه الجمعة إثر تقرير الوظائف
التلوث البلاستيكي
تضاؤل الآمال في التوصل لمعاهدة عالمية للحد من البلاستيك
واشنطن
أمريكا تربط دفع 1.9 مليار دولار للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل

الأكثر قراءة

قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
لبنان يتسلّم الورقة الأميركية الجديدة المعدّلة… وهذه أبرز بنودها
بذور الشيا
أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟