زيلينسكي: مستعدّون لتبادل الأسرى مع روسيا "ولو غدا"

أعرب الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا “ولو غدا”، ودعا حلفاء بلاده إلى الضغط على موسكو في هذا الصدد.

و عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، قال زيلينسكي: “تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول”.

وأضاف “من المهم … الضغط سياسيا على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي… وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس”.

وأشار الرئيس الأوكراني الى انه “لسنا بحاجة للجنود الروس، نحن فقط بحاجة لجنودنا… نحن مستعدون للتبادل ولو غدا”، ذاكرًا أن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة وسويسرا وإسرائيل و”العديد والعديد من البلدان” في هذه العملية، لكنها معقدة للغاية.

الى ذلك، قال إن عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعدما استولت روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس الشرقية.

وتحاول القوات الروسية منذ أسابيع محاصرة القوات الأوكرانية والاستيلاء بشكل كامل على مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك اللتين تشكلان منطقة دونباس، حيث تدعم موسكو المقاتلين الانفصاليين فيه.

في سياق متصل، أكّد زلنسكي أنّ الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” هو المسؤول الروسي الوحيد الذي يرغب في الالتقاء به، وذلك بشأن قضية واحدة على جدول الأعمال ألا وهي وقف الحرب، لافتًا الى أنّ ترتيب أي نوع من المحادثات مع روسيا أصبح أكثر صعوبة في ضوء ما قال إنه “دليل على أفعال روسية ضد المدنيين تحت الاحتلال”.