زيلينسكي: مستقبل أوكرانيا يعتمد على النتائج بساحات القتال الشرقية

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن مستقبل أوكرانيا يعتمد على نتائج المعارك في شرق البلاد. وأضاف الرئيس الأوكراني أن الأمور صعبة جدا في الشرق الأوكراني ومؤلمة للغاية، مؤكداً على ضرورة تدمير القوة العسكرية للقوات الروسية.

وأفادت هيئة الأركان الأوكرانية باستمرار المعارك في باخموت، مشيرة إلى أن القوات الروسية لا تتوقف عن محاولات الاستيلاء على المدنية.

أعلنت القوات الأوكرانية والروسية، الاثنين، أنّها تخوض “معارك عنيفة” للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، والتي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ الصيف رغم تكبّدها خسائر فادحة.

وتحوّلت هذه المدينة إلى رمز للمقاومة الأوكرانية في مواجهة الكرملين، بينما تأمل كييف في استنفاد قوات العدو هناك كي تصبح في وضع يمكّنها من شنّ هجوم مضاد واسع.