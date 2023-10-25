زيلينسكي: مسيرات روسية كانت تستهدف على الأرجح محطة نووية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء ان هجوما روسيا بطائرات مسيرة في منطقة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا كان يستهدف على الأرجح محطة الطاقة النووية هناك، مضيفا أن هذا دليل على الحاجة لفرض عقوبات أكثر صرامة على موسكو.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور “من المرجح أن يكون هدف هذه الطائرات المسيرة هو محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية. وقد حطمت موجة الصدمة الناجمة عن الانفجار النوافذ، بما في ذلك في مباني محطة الطاقة النووية”.

وتابع زيلينسكي قائلا إن كل ضربة روسية “خاصة تلك التي تتسم بالجرأة الكافية لاستهداف محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت الحيوية، بمثابة حجة على أن الضغط على الدولة الإرهابية غير كاف”.

وكانت قد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن انفجارات قوية وقعت بالقرب من منطقة محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية في أوكرانيا وأدت لتهشيم نوافذ في الموقع خلال الليل لكنها لم تؤثر على عمليات المحطة أو اتصالها بالشبكة.

وأضافت الوكالة أن الانفجارات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي مؤقتا عن بعض محطات مراقبة الإشعاع خارج الموقع.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “حقيقة أن العديد من النوافذ في الموقع تهشمت تظهر مدى قرب (الانفجارات). في المرة القادمة، قد لا نكون محظوظين إلى هذا الحد”.