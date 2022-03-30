زيلينسكي معلقاً على قرار موسكو الأخير.. "لا نصدق أحداً"

شكك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بجية إعلان روسيا الأربعاء أنها أنهت جميع المهام الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في اتجاهات العاصمة الأوكرانية كييف وتشرنيغوف.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة مساء الأربعاء، أنه” لا يصدق التعهدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده”، مؤكداً أن قواته “تتحضر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد”.

وقال زيلينسكي: “نحن لا نصدق أحدا، ولا حتى أي جملة جميلة”، مضيفاً أن القوات الروسية تعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع في شرق البلاد.

وقال: “لن نتخلى عن أي شيء. سنقاتل من أجل كل شبر من أرضنا”.

وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون قال، الأربعاء، إن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد أن سيطرت عليه في 24 فبراير.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “تشيرنوبيل منطقة بدأوا فيها تغيير تمركزهم، لقد غادروا وابتعدوا عن منشأة تشيرنوبيل باتجاه بيلاروس”.

وأضاف المسؤول “نعتقد أنهم يغادرون، لا يمكنني القول إنهم غادروا جميعا”.

وقف إطلاق النار

يشار إلى أن روسيا أعلنت وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 10,00 من صباح الخميس في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين.

وقالت وظارة الدفاع الروسية إن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية.

وأضافت في بيان أنه “كي تنجح هذه العملية الإنسانية، نقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.