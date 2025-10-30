الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
زيلينسكي: مقتل اثنين في هجوم روسي على محطة كهرباء في سلوفيانسك بأوكرانيا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2025 10:00 مساءً
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هجوم روسي بالقنابل على محطة أوكرانية لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين اليوم الخميس في مدينة سلوفيانسك بشرق البلاد.

ووصف زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور، الهجوم الذي وقع في منطقة دونيتسك قرب خط المواجهة بأنه “إرهابي بحت”. وقال إن مواقع الطاقة كانت الأهداف الرئيسية لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية خلال الليل.

وذكر الادعاء في منطقة دونيتسك أن الهجمات الروسية على مساكن خاصة في مدينة كراماتورسك أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

ومن المؤكد أن مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك ستكونان من بين أهداف روسيا الرئيسية في تقدم قواتها البطيء غربا عبر منطقة دونيتسك.

    المصدر :
  • رويترز

