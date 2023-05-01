زيلينسكي: مقتل اثنين وإصابة العشرات في هجمات على مدينة بافلوهراد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الاثنين 1-5-2023) إن الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة بافلوهراد شرق البلاد أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 40.

وأضاف زيلينسكي في خطابه اليومي المصور مساء اليوم “قذائف الإرهابيين أخذت روحي شخصين، صغيرين للغاية… خضع 40 آخرون، منهم نساء وأطفال ورجال، للعلاج من جروح وإصابات”.

وجاء الهجوم على بافلوهراد ضمن ثاني موجة من الهجمات الصاروخية على مختلف أنحاء البلاد في ثلاثة أيام.

وقال زيلينسكي إن طفلا عمره 14 عاما قُتل قرب مدرسته عندما أصابتها قنبلة في منطقة تشيرنيهيف القريبة من الحدود الروسية.

في سياق متصل، قال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية إن الهجمات المضادة الأوكرانية طردت قوات روسية من بعض المواقع في مدينة باخموت بشرق البلاد، لكن الوضع لا يزال “صعبا”.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أصبحت معركة باخموت محورا للصراع الذي تغيرت خطوطه الأمامية على نحو طفيف منذ أواخر العام الماضي، مما ترك الجانبين يسعيان لإحراز تقدم.

وقال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي في بيان أُرسل على تطبيق تيليغرام للتراسل “الوضع صعب للغاية”.

وأضاف “في الوقت نفسه، تعرض العدو في مناطق معينة من المدينة لهجوم مضاد من قبل وحداتنا وترك بعض المواقع”.

وقال الجيش إن سيرسكي أدلى بهذه التصريحات أثناء زيارته للقوات على الخطوط الأمامية أمس الأحد.

وأضاف أن وحدات روسية جديدة، تشمل مظليين ومقاتلين من مجموعة فاجنر الأمنية الخاصة “يُدفع بها باستمرار إلى المعركة” على الرغم من تكبدها خسائر فادحة.

وقال سيرسكي “العدو غير قادر على السيطرة على المدينة”.

وحققت القوات الروسية مكاسب متزايدة بشكل مطرد في باخموت، لكن متحدثا عسكريا أوكرانيا قال أمس الأحد إنه لا يزال من الممكن تزويد القوات المدافعة عن المدينة بالطعام والذخيرة والأدوية.

وقالت أوكرانيا اليوم الاثنين إن قواتها صدت أكثر من 36 هجوما للروس على قطاع من خط الجبهة الشرقي الذي يمتد من باخموت إلى مارينكا الواقعة إلى الغرب مباشرة من دونيتسك.

وتستعد كييف لشن هجوم مضاد متوقع بشكل كبير لاستعادة مساحات واسعة من الأراضي في الشرق والجنوب احتلتها القوات الروسية في أعقاب الغزو الذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.