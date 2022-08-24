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زيلينسكي: مقتل 15 على الأقل في هجوم روسي على محطة للقطارات

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2022 9:58 مساءً
فولودومير زيلينسكي

فولودومير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 15 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب 50 آخرون (الأربعاء 24-8-2022) عندما شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا على محطة للقطارات في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب بالفيديو أمام الأمم المتحدة إن الصواريخ أصابت قطارا في بلدة تشابلين على بعد نحو 145 كيلومترا غربي دونيتسك بشرق أوكرانيا، مضيفا أن النار شبت في أربع عربات.

وكان زيلينسكي قد قال في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يركز على أوكرانيا اليوم الأربعاء إن روسيا أطلقت صواريخ على محطة للسكك الحديدية في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا، مطالبا مجلس الأمن بالضغط على روسيا للتوقف عن “الابتزاز النووي”.

وتابع زيلينسكي عبر رابط فيديو “هذه هي حياتنا كل يوم. هذه هي الطريقة التي استعدت بها روسيا لجلسة الأمم المتحدة هذه”.

وأضاف أن قتلى وجرحى سقطوا في الضربات الصاروخية، محذرا من أن عدد القتلى ربما يرتفع.

وطال زيلينسكي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإشراف الدائم على محطة زابوريجيا.

    المصدر :
  • رويترز

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