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زيلينسكي من التشيك: أوكرانيا تحتاج إلى أسلحة طويلة المدى لمواجهة روسيا

منذ 31 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا (رويترز)

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا (رويترز)

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شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنّ بلاده في حاجة إلى أسلحة طويلة المدى، لتتمكّن من مواجهة القوات الروسية.

وخلال زياراته إلى جمهورية التشيك، قال زيلينسكي اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: “من دون أسلحة طويلة المدى ليس من الصعب فقط القيام بمهمة هجومية، بل أيضًا شن عملية دفاعية”.

وأضاف: “نحن نتحدث عن أنظمة بعيدة المدى مع الولايات المتحدة، والأمر يعتمد عليها فقط في الوقت الراهن”.

كما دعا زيلينسكي من براغ إلى بدء محادثات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي هذا العام.

يشار إلى أنّ زيلينسكي يزور براغ في إطار جولة خارجية، قبل قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل، والتي سيحث خلالها التحالف العسكري على اتخاذ خطوات ملموسة تجاه عضوية أوكرانيا في الحلف.

 

    المصدر :
  • رويترز

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