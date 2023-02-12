الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: من السابق لأوانه إعلان "النصر" بعد إصلاح أنظمة الكهرباء

منذ 8 دقائق
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، بالجهود المبذولة لاستعادة أنظمة توليد الكهرباء التي تضررت من الهجمات الروسية، لكنه نبه السكان إلى أنه من السابق لأوانه إعلان “النصر” فيما يتعلق بقطاع الكهرباء.

وقال زيلينسكي إن موظفي الكهرباء أبلوا بلاء حسنا فيما يتعلق بإصلاح الأضرار التي سببتها ضربات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية يوم الجمعة لدرجة أن معظم الناس لم يواجهوا كثيرا من الانقطاعات أمس واليوم.

وأضاف في خطابه المسائي المصور “حقيقة أنه… بعد هجمات صاروخية مكثفة هذا الأسبوع، يمكننا أن نتمتع بالكهرباء كما لو كنا في أيام السلم… هذا دليل على الكفاءة المهنية لموظفي الكهرباء لدينا”.

ومضى يقول “(لكن) علينا أن ندرك: هذا ليس نصرا حاسما على جبهة الكهرباء. لسوء الحظ، ربما تشن روسيا هجمات إرهابية جديدة. وربما تُفرض قيود جديدة إذا زاد الدمار أو الاستهلاك”.

وقال زيلينسكي إن انقطاعات الكهرباء المجدولة ستعود مرة أخرى عندما يبدأ أسبوع العمل غدا الاثنين.

وتشن روسيا موجات متكررة من الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية منذ شهور، مما أدى في بعض الأحيان إلى حرمان الملايين من الإضاءة أو التدفئة أو إمدادات المياه في ظل برودة الطقس في الشتاء.

وقال وزير الطاقة جيرمان جالوشينكو إن عجز الكهرباء بعد الهجمات انخفض كثيرا بفضل “برنامج الإصلاح الفائق السرعة” الذي ضمن عمل جميع وحدات الطاقة النووية التسع في الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية واتصالها بالشبكة.

وأضاف في بيان “هذا أفضل رد من موظفي الطاقة الأوكرانيين على القصف الذي يشنه العدو”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صورة لحجم الدمار في كهرمان مرعش (فرانس برس)
زلزال تركيا - سوريا
زلزال تركيا وسوريا.. أكثر من 35 ألف قتيل وآمال بإنقاذ مزيدا من الناجيين
ميناء جيهان التركي
زلزال تركيا - سوريا
استئناف شحن النفط الأذربيجاني في ميناء جيهان التركي
شعار منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية تطلق نداءً لجمع 43 مليون دولار لمنكوبي الزلزال

الأكثر قراءة

الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
الدولار الأميركي
دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
مؤشر قياس الزلازل
باحث في علم الزلازل: ما يعيشه اللبنانيّ اليوم بعد الهزات التي حصلت "حفلة جنون"