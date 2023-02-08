زيلينسكي من بريطانيا: روسيا ستخسر والنصر سيغير العالم

قال مسؤول أوكراني بارز (الأربعاء 8-2-2023) إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيطلب من قمة يعقدها زعماء الاتحاد الأوروبي غدا الخميس مزيدا من الأسلحة لقتال روسيا وتعجيل طلب كييف للانضمام إلى الاتحاد.

وأفادت الرئاسة الأوكرانية في بيان عقب الاجتماع بين زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن زيلينسكي “شدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة الضرورية من الحلفاء لوقف الهجوم الروسي وتحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً”.

وزار زيلينسكي بريطانيا اليوم الأربعاء وظفر بتعهد لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات قتالية متقدمة من حلف شمال الأطلسي ومن المتوقع حضوره في بروكسل غدا الخميس لإجراء محادثات مع زعماء دول التكتل السبع والعشرين.

إلى ذلك، شكر الرئيس الأوكراني الشعب البريطاني على دعمه منذ “اليوم الأول” للحرب، وتعهد بأن تخسر موسكو كما حدث لـ”الشر” في صراعات سابقة، على حد تعبيره.

وقال زيلينسكي للنواب، مرتديا قميصه المميز باللون الزيتوني، إنه في الحروب الماضية، “خسر الشر”.

وتابع “نحن نعلم أن روسيا ستخسر ونعلم أن النصر سيغير العالم”.

كما أضاف أنه يتحدث نيابة عن الشعب الشجاع في بلده، وشكر البريطانيين على شجاعتهم. ولفت إلى أن: “لندن وقفت إلى جانب كييف منذ اليوم الأول”.

تأتي زيارة زيلينسكي لبريطانيا بهدف الحصول على أسلحة أكثر تقدما في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجوم روسي متوقع، وتضع خططها الخاصة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية.

واحتشد المئات من المشرعين والموظفين البرلمانيين بقاعة وستمنستر من أجل خطاب زيلينسكي. وكانت هذه هي رحلته الثانية المؤكدة خارج أوكرانيا منذ غزو روسيا قبل نحو عام.