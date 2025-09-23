الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
زيلينسكي: ناقشت شراء أوكرانيا أسلحة أمريكية مع المبعوث كيلوغ

منذ 56 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ناقش مع المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوغ شراء أسلحة من الولايات المتحدة سبق أن طلبتها كييف.

وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس أمس الاثنين ” أطلعته (كيلوغ) على الوضع في الجبهة ونتائج العملية الهجومية المضادة قرب مدينتي دوبروبيليا وبوكروفسك، كما تطرقنا إلى تطور التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة”.

وكان مصدران مطلعان أبلغا رويترز يوم الثلاثاء الماضي إن الحزمة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في عهد الرئيس دونالد ترامب نالت الموافقة وأصبح من الممكن شحنها قريبا بعد استئناف واشنطن إرسال الأسلحة إلى كييف، لكن هذه المرة ستكون بموجب اتفاقية مالية جديدة مع الحلفاء.

وهذا هو أول استخدام لآلية جديدة وضعتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتزويد أوكرانيا بأسلحة من المخزونات الأمريكية بتمويل من دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي.

وذكرا المصدران أن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية إلبريدج كولبي وافق على ما يصل إلى شحنتين بقيمة 500 مليون دولار بموجب الآلية الجديدة المسماة “قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية”.

    المصدر :
  • رويترز

