زيلينسكي: نحافظ على "سوليدار".. ونُكبّد الروس خسائر فادحة

على وقع المحاولات الروسيّة المستمرة للسيطرة على مدينة “سوليدار”، التي بات اسمها الأكثر ترددا في الآونة الأخيرة، وفي ظل عدم وضوح المعلومات حول الوضع في المدينة، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنّ القوات الأوكرانية ما زالت تحافظ على مواقعها في المنطقة، وتكبد الجيش الروسي خسائر فادحة.

اهتزت المدينة لكنها لم تسقط

كلام زيلينسكي جاء بعد أن كانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار أكدت أن الجيش يقاتل من أجل سوليدار لكن الوضع صعب في ظل معارك هي الأشرس مع القوات الروسية.

أما موسكو فقد بدت منتشية بالنتائج المحققة في الشرق الأوكراني حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجومها في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا مستمر بنجاح دون الإعلان عن السيطرة على المدينة.

نقطة انطلاق لباخموت

وفي حال سقوطها فإن سوليدار ستصبح نقطة انطلاق موسكو للهجوم على مدينة باخموت والتي استعصت على موسكو منذ أشهر. فالقوات الروسية إلى جانب مجموعة فاغنر ستصبح قادرة على استهداف باخموت من الجهة الشمالية الشرقية للمدينة ما سيمكنها من الضغط أكثر على المدينة.

هذا وتأمل موسكو في السيطرة على خطوط الإمداد في شرق أوكرانيا ما سيسهل مأموريتها في السيطرة على منطقة دونباس الشرقية بأكملها.