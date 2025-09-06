زيلينسكي: نحو 60% من الأسلحة في أوكرانيا منتجة محلياً

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي طيب أردوغان في أنقرة، تركيا، 18 فبراير/شباط 2025. رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن ما يقرب من 60 بالمئة من الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني هي أسلحة محلية الصنع، وهو ما يتجاوز بالفعل الهدف الذي حدده قبل شهرين.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور “خلال هذه الحرب، وصلت أوكرانيا إلى نقطة أن ما يقرب من 60 بالمئة من الأسلحة التي نستخدمها، الأسلحة التي في أيدي جنودنا، هي أسلحة أوكرانية الصنع”.

وأردف قائلا “هذه الأسلحة قوية، وذات ميزات متطورة كثيرة”.

وفي يوليو تموز، دعا الرئيس حكومته التي أعاد تشكيلها إلى اتخاذ تدابير لزيادة إنتاج الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا إلى أكثر من 50 بالمئة.

وقال حينها إن الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا تشكل نحو 50 بالمئة من الأسلحة المستخدمة في الجبهة وفي العمليات الأخرى، وهي أعلى نسبة منذ الاستقلال عن الحكم السوفيتي في عام 1991.