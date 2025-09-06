الأحد 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: نحو 60% من الأسلحة في أوكرانيا منتجة محلياً

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2025 12:35 صباحًا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي طيب أردوغان في أنقرة، تركيا، 18 فبراير/شباط 2025. رويترز

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي طيب أردوغان في أنقرة، تركيا، 18 فبراير/شباط 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن ما يقرب من 60 بالمئة من الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني هي أسلحة محلية الصنع، وهو ما يتجاوز بالفعل الهدف الذي حدده قبل شهرين.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور “خلال هذه الحرب، وصلت أوكرانيا إلى نقطة أن ما يقرب من 60 بالمئة من الأسلحة التي نستخدمها، الأسلحة التي في أيدي جنودنا، هي أسلحة أوكرانية الصنع”.

وأردف قائلا “هذه الأسلحة قوية، وذات ميزات متطورة كثيرة”.

وفي يوليو تموز، دعا الرئيس حكومته التي أعاد تشكيلها إلى اتخاذ تدابير لزيادة إنتاج الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا إلى أكثر من 50 بالمئة.

وقال حينها إن الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا تشكل نحو 50 بالمئة من الأسلحة المستخدمة في الجبهة وفي العمليات الأخرى، وهي أعلى نسبة منذ الاستقلال عن الحكم السوفيتي في عام 1991.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عباس عراقجي
عراقجي: إيران خاضت مفاوضات جيدة مع الوكالة الذرية
مظاهرات في إسرائيل للمطالبة بإطلاق الأسرى
مظاهرات في القدس وتل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى ووقف الحرب على قطاع غزة
عناصر من جيش جنوب السودان
جنوب السودان يعيد مُرحلاً من أمريكا إلى المكسيك

الأكثر قراءة

رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
ترحيب برّي روّض الشارع.. انتصرت الدولة و"الحزب" مجرّد من سلاحه
حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة