زيلينسكي: نخشى من أن تؤدي حرب غزة إلى "حرف الأنظار" عن أوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من أن تؤدي الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس إلى “حرف أنظار” المجتمع الدولي عن الغزو الروسي لبلاده، متهمًا موسكو بتوفير دعم لحركة “حماس” الفلسطينية.

زيلينسكي قال لقناة “فرانس 2” الفرنسية: “يُخشى بأن يتم حرف أنظار الاهتمام الدولي عن أوكرانيا، وستكون لذلك تداعيات”، معتبرًا أنّ ما تعانيه أوكرانيا وإسرائيل “مختلف، لكنه هائل في الحالتين”.

وأضاف: “نحن واثقون من أن روسيا توفر دعمًا، بطريقة أو بأخرى، للعمليات التي تقوم بها حماس.. روسيا تبحث عن القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في كل أنحاء العالم”.