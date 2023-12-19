زيلينسكي: نريد تعبئة 500 ألف جندي وأميركا لن تخوننا

لاتزال ساحة الحرب الأوكرانية الروسية مستمرة دون توقف، فيما قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن “لا أحد” يمكنه أن يحدد موعد انتهاء الحرب مع روسيا، بعد نحو عامين على اندلاعها.

وصرح خلال مؤتمره الصحافي السنوي: “أعتقد أن لا أحد يملك الجواب، حتى الأشخاص المحترمون، قادتنا أو الشركاء الغربيون الذين يقولون إن الحرب ستستمر أعواماً.. إنهم لا يعلمون”.

ورفض أي احتمال تفاوض مع روسيا، رغم الصعوبات التي يواجهها الجيش الأوكراني على الجبهة والضغوط المتنامية للقوات الروسية. وقال: “اليوم، الأمر ليس في محله. لا أرى طلباً من جانب روسيا. لا أرى ذلك في أفعالهم. لا أرى سوى الغطرسة والجريمة في خطابهم”.

كما أكد أن جيش بلاده حقق “انتصاراً كبيراً” على روسيا في البحر الأسود عبر إقامة ممر بحري منذ أغسطس بهدف تصدير السلع الأوكرانية رغم تهديدات موسكو.

وأكد أن القوات الأوكرانية حققت “انتصاراً كبيراً جداً في البحر الأسود”، مضيفاً أن “هذا الأمر يشكل جزءاً من عمليتنا في الجنوب”.

هذا وقال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني الذي يواجه صعوبات في العثور على متطوعين، اقترح تعبئة “450 ألفاً إلى 500 ألف شخص” لمواصلة التصدي للروس، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قراراً بعد.

وقال: “اقترحت تعبئة 450 ألفاً إلى 500 ألف شخص”، مؤكداً الحاجة إلى “مزيد من الحجج التي تدعم هذه الفكرة”، لأنه “عدد كبير جداً”.

في سياق متصل، قال إن أوكرانيا ستحصل على “عدة” أنظمة دفاع جوي أميركية جديدة من طراز باتريوت للمساعدة في التصدي للهجمات الروسية.

وقال في وقت تشعر كييف بالقلق من تراجع المساعدات الغربية: “لن أكشف العدد لكن سيتم إرسال العديد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا لحماية بلادنا خلال الشتاء”.

وأكد أن الولايات المتحدة “لن تخون” أوكرانيا، رغم القلق المتزايد من تراجع المساعدة الغربية لكييف. وقال: “أنا واثق من أن الولايات المتحدة لن تخوننا”، مشدداً على أن واشنطن “ستفي” بوعودها.

كما نبه زيلينسكي إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد يكون لها “تأثير قوي” على الحرب في أوكرانيا، وذلك قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال: “إذا كانت سياسة الرئيس المقبل، أياً كان، مختلفة حيال أوكرانيا، أكثر فتوراً، أو أكثر اقتصاداً، أعتقد أن هذه المؤشرات سيكون لها تأثير قوي جداً على مجريات الحرب”، لافتاً إلى أن ترامب في حال فوزه سيتبنى “على الأرجح سياسة مختلفة”.