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زيلينسكي: هجوم أوكرانيا المضاد ليس سريعاً ولكن نحقق تقدما

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 7 - يوليو - 2023 12:37 صباحًا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن كييف تريد “الصدق” في العلاقات مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك أثناء حديثه قبل قمة رئيسية للحلف العسكري الغربي.

وصرّح زيلينسكي للصحافيين إلى جانب الرئيس التشيكي بيتر بافيل: “نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا”، مضيفا قبل قمة مهمة للناتو في فيلنيوس أن الوقت قد حان لإظهار “شجاعة وقوة هذا الحلف”.

وقال زيلينسكي إن الهجوم المضاد الأوكراني “ليس سريعا” لكن قوات كييف تتقدم.

وأضاف أمام الصحافيين من براغ: “الهجوم ليس سريعا، هذه حقيقة. لكن مع ذلك نحقق تقدما ولا نتراجع مثل الروس”، مضيفا: “نمسك الآن بزمام المبادرة”.

وقد وصل زيلينسكي إلى العاصمة التشيكية اليوم في إطار جولة لحشد الدعم لتسريع مسار انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي قبل قمته في الأسبوع المقبل.

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