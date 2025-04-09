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زيلينسكي: هناك 155 مواطنا صينيا يقاتلون مع روسيا

منذ 5 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن مخابرات بلاده لديها معلومات عن وجود 155 مواطنا صينيا يقاتلون في صفوف الجيش الروسي ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي لصحفيين في كييف إن روسيا تجند مواطنين صينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإن مسؤولين صينيين على علم بذلك.

وأضاف أن أوكرانيا تحاول التحقق مما إذا كان هؤلاء المجندون يتلقون تعليمات من بكين.

كان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد قال في وقت سابق إن الصين تتحقق من الوضع مع أوكرانيا، مضيفا أن حكومة بكين تطالب مواطنيها دائما بتجنب مناطق الصراع المسلح “وعلى وجه الخصوص تجنب المشاركة في عمليات عسكرية لصالح أي طرف”.

    المصدر :
  • رويترز

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