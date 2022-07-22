زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا قبل استعادة الأرض المحتلة "يطيل أمد الحرب"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الجمعة إن وقفا لإطلاق النار مع روسيا دون استعادة الأراضي المفقودة لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الحرب.

وحذر من أن وقفا لإطلاق النار يسمح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي استولت عليها منذ الغزو في فبراير شباط لن يكون من شأنه سوى حتى التشجيع على صراع أوسع وإتاحة فرصة تحتاج إليها روسيا بشدة لإعادة تنظيم صفوف قواتها وإعادة تسليحها للجولة القادمة.

ونقلت وول ستريت جورنال قول زيلينسكي في المقابلة “تجميد الصراع مع الاتحاد الروسي يعني وقفة تعطي الاتحاد الروسي فرصة للراحة”.

على صعيد متصل، قال أوليكسندر كوبراكوف وزير البنية التحتية الأوكراني الذي وقع في تركيا الجمعة الاتفاق الذي قادت الأمم المتحدة مفاوضاته لإنهاء إغلاق الموانئ الأوكرانية أمام صادرات الحبوب إن الاتفاق كان ممكنا فقط بفضل النجاحات العسكرية الأوكرانية.

ووصف في تصريحات بثها التلفزيون استعادة جزيرة الأفعى، وهي نتوء صغير لكنه استراتيجي بالقرب من عدة موانئ رئيسية أوكرانية في البحر الأسود، بأنها كانت “لحظة مهمة”.

وقال كوبراكوف أيضا إن أوكرانيا لا ترى أن هناك مخاطرة تتمثل في وصول سفن روسية إلى الموانئ الأوكرانية من الممرات الخضراء التي تضمنها الاتفاق لأن تلك السفن ستتعرض للقصف بالصواريخ الأوكرانية في حالة حدوث مثل هذه المحاولة.

وقد وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا شديد الأهمية الجمعة لإعادة فتح الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب، مما أنعش الآمال في إمكانية تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي.