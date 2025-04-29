الأربعاء 2 ذو القعدة 1446 ﻫ - 30 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: وقف روسيا إطلاق النار خطوة أولى ضرورية لتسوية سلمية

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2025 12:05 صباحًا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن إحراز تقدم في إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع روسيا يتوقف على اتخاذ موسكو الخطوة الأولى المتمثلة في الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط.

وكرر في خطابه المسائي المصور إصرار أوكرانيا على التزام روسيا بوقف إطلاق نار غير مشروط.

وقال زيلينسكي “يجب عليهم اتخاذ خطوات واضحة نحو إنهاء الحرب، ونحن نصر على أن وقف إطلاق نار غير مشروط وكامل يجب أن يكون الخطوة الأولى. على روسيا أن تفعل ذلك”.

وأضاف أن أوكرانيا تستعد لمزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف الضغط على موسكو للانخراط في محادثات.

‭‭و ‬‬انتقد زيلينسكي أمس الاثنين عرضا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالالتزام بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام من الثامن إلى العاشر من مايو أيار تزامنا مع إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، مؤكدا أنه لا داعي للانتظار حتى ذلك الموعد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق اليوم إن أوكرانيا لم تستجب لعروض بوتين لبدء محادثات سلام مباشرة، وإنه من غير الواضح ما إذا كانت ستنضم إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
ترامب: رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يقوم بعمل جيد
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ يقر تعيين تنفيذي في صندوق استثماري سفيراً لواشنطن في تركيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
شعبية ترامب ثابتة لكن الاستياء من الاقتصاد والهجرة يتزايد

الأكثر قراءة

صورة لمكان اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله
عشية اغتيال نصر الله.. إعلام إسرائيلي يكشف عن "زيارة سرية" قام بها نتنياهو!
وزير المال ياسين جابر . رويترز
خبر سار من وزير المالية إلى المودعين.. وحديث عن 3 مراحل!
تراجع أسعار الذهب
الذهب يهبط من أعلى مستوياته مع تهدئة النزاع التجاري العالمي