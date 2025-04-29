زيلينسكي: وقف روسيا إطلاق النار خطوة أولى ضرورية لتسوية سلمية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن إحراز تقدم في إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع روسيا يتوقف على اتخاذ موسكو الخطوة الأولى المتمثلة في الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط.

وكرر في خطابه المسائي المصور إصرار أوكرانيا على التزام روسيا بوقف إطلاق نار غير مشروط.

وقال زيلينسكي “يجب عليهم اتخاذ خطوات واضحة نحو إنهاء الحرب، ونحن نصر على أن وقف إطلاق نار غير مشروط وكامل يجب أن يكون الخطوة الأولى. على روسيا أن تفعل ذلك”.

وأضاف أن أوكرانيا تستعد لمزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف الضغط على موسكو للانخراط في محادثات.

‭‭و ‬‬انتقد زيلينسكي أمس الاثنين عرضا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالالتزام بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام من الثامن إلى العاشر من مايو أيار تزامنا مع إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، مؤكدا أنه لا داعي للانتظار حتى ذلك الموعد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق اليوم إن أوكرانيا لم تستجب لعروض بوتين لبدء محادثات سلام مباشرة، وإنه من غير الواضح ما إذا كانت ستنضم إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.