زيلينسكي يأمر بضربات بعيدة المدى على روسيا بعد هجوم دنيبر

أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أنه وجه بشن ضربات بعيدة المدى على روسيا بعد هجوم دنيبرو.

وأفاد حاكم دنيبرو بأوكرانيا في وقت سابق بسقوط 3 قتلى و18 مصاباً في قصف روسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت ودمرت 10 مُسيرات فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: “خلال الليلة الماضية، جرى إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات وزوارق مُسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية”، وفق ما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء. وأضاف البيان: “جرى تدمير خمس طائرات مُسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتدمير أربع طائرات مُسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتدمير طائرة مُسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا إن مجموعة “الشمال” صدت هجوماً مضاداً شنته قوات العمليات الخاصة الأوكرانية وألحقت الهزيمة بـ 6 ألوية معادية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 140 عسكرياً، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها: “ألحقت وحدات من مجموعة “الشمال” الهزيمة بالقوى البشرية ودمرت معدات لواءي المشاة الآلية 57، و71 واللواء 36 من مشاة البحرية، ولواءي الدفاع الإقليمي 113، و125، ولواء الحرس الوطني 13 في مناطق…بمقاطعة خاركوف، كما صدت هجوماً مضاداً لمجموعة “فوستوك” التابعة لقوات العمليات الخاصة.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، بلغت خسائر العدو نحو 140 عسكرياً، والمنظومة المدفعية الصاروخية “تونغوسكا” وثماني شاحنات صغيرة، ومدفع “دي-20” عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر “مستا-بي” عيار 152 ملم ومدفع “غفوزديكا” ذاتي الحركة من عيار 122 ملم ومدفع هاوتزر “دي-30” ذاتي الحركة عيار 122 ملم.