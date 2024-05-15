الأربعاء 7 ذو القعدة 1445 ﻫ - 15 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي يؤجل زياراته الخارجية بعد دخول القوات الروسية بلدة حدودية أوكرانية

منذ 3 دقائق
فلاديمير زيلينسكي

فلاديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

أرجأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جميع زياراته الخارجية مع استمرار تدهور الوضع في ساحة المعركة اليوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، وقالت كييف إن المواجهات محتدمة في بلدة فوفشانسك على الحدود الشمالية الشرقية في منطقة خاركيف.

والاستيلاء على البلدة الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من الحدود سيمثل المكسب الأهم لروسيا منذ أن توغلت في منطقة خاركيف يوم الجمعة فاتحة جبهة جديدة في غزوها، الأمر الذي أجبر كييف على إرسال تعزيزات.

ويؤدي الهجوم إلى استمرار حالة الإنهاك والاستنزاف وعدم التوزان التي تواجهها القوات الأوكرانية قبل هجوم روسي كبير في الأسابيع المقبلة، بحسب زيلينسكي.

وقال دميترو لازوتكين المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إن “بعض” قوات المشاة الروسية دخلت البلدة التي يعتقد محللون عسكريون أن موسكو بحاجة للسيطرة عليها لمواصلة هجومها في عمق المنطقة.

وذكرت هيئة الأركان أن القوات الأوكرانية تمكنت في وقت لاحق من طرد القوات الروسية “جزئيا” من البلدة، لكن “الأعمال الدفاعية” استمرت في الضواحي الشمالية والشمالية الغربية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها سيطرت على بلدتين جديدتين في المنطقة على بعد نحو 25 كيلومترا من ضواحي مدينة خاركيف.

وانسحبت أوكرانيا مساء أمس الثلاثاء إلى مواقع جديدة في منطقتي فوفشانسك ولوكانتسي “نتيجة نيران العدو وعمليات اقتحام”.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني إن زيلينسكي أرجأ جميع زياراته الخارجية المقررة في الأيام المقبلة بعدما أجرى اتصالاته اليومية مع شخصيات عسكرية بارزة لمناقشة الوضع في منطقة خاركيف وموقف إمدادات الأسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سفينة مساعدات تنطلق من قبرص باتجاه غزة
غزة تحت النار
شحنة مساعدات بريطانية تغادر قبرص متوجهة إلى الرصيف البحري في غزة
مشاهد من الدمار في غزة
غزة تحت النار
القتال يحتدم بقطاع غزة وإسرائيل تثير تساؤلات حول لقطات لفصائل المقاومة بموقع للأمم المتحدة
من مشاهد النكبة الفلسطينية 1948
فلسطينيون يحيون ذكرى نكبة 1948 مع احتدام الحرب في غزة

الأكثر قراءة

وزارة الشؤون الاجتماعية
خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
عناصر من قوى الأمن
صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!
الشاب الجزائري "الشاب بن عمران عمير"
فيديو لقضية تهز الجزائر.. اختفى 30 عاماً ووجدوه في مكان لا يخطر على بال أحد!