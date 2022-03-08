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زيلينسكي يبحث مع بينيت جهود الوساطة مع روسيا

منذ 3 ساعات
فلاديمير زيلينسكي

فلاديمير زيلينسكي

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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء، جهود الأخير للعمل كوسيط بين كييف وموسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت كييف قد أعربت عن إحباطها من رفض إسرائيل منحها مساعدة دفاعية في مواجهة روسيا لكنها رحبت بدورها كوسيط.

وقال زيلينسكي في تغريدة “أشكر جهود الوساطة الإسرائيلية. ناقشنا سبل إنهاء الحرب والعنف”.

وقال الجيش والمخابرات في أوكرانيا إن الهجوم الروسي على البلاد مستمر لكن بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ اليوم الثلاثاء وإن قائدا عسكريا روسيا كبيرا آخر قُتل، فيما فر سكان خائفون من مدن تعرضت للقصف.

يذكر أن زيلينسكي قد صرح اليوم بأن الجولة الثالثة من محادثات السلام مع روسيا ليست الأخيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأوكرانيين “لن يستسلموا وسيواصلون القتال”.

في غضون ذلك، أكدت السلطات الأوكرانية سيطرة القوات الروسية على 6 مدن رئيسية في مقاطعة زاباروجيا (جنوب شرقي البلاد).

دوليا، أعلنت الحكومة اليابانية فرض مزيد من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا على خلفية الحرب على أوكرانيا، كما فرضت الخارجية الأسترالية عقوبات على 6 قادة عسكريين روس.

بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قوات أسطول بحر البلطيق بدأت في مراقبة ومتابعة أنشطة المدمرتين التابعتين للبحرية الأميركية المزودتين بصواريخ موجهة “دونالد كوك” و”فورست شيرمان” بعد دخولهما مياه بحر البلطيق.

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