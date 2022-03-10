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زيلينسكي يبحث مع جونسون وماكرون الوضع في أوكرانيا

منذ 4 ساعات
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون سبل الحصول على مزيد من الدعم البريطاني لأوكرانيا، كما ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات السلام.

وتابع زيلينسكي على تويتر “واصلت الحوار مع زعيمي المملكة المتحدة وفرنسا. أبلغتهما بالجرائم الروسية الجديدة ضد الشعب الأوكراني”.

ولم يدل بمزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

وقال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو، اليوم الخميس، إن محطة تشرنوبيل للطاقة النووية، المحطة المعطلة التي احتلتها القوات الروسية، لا تزال منقطعة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف أن المحطة تعمل بمولدات ديزل احتياطية.

وقال “لقد طلبنا رسميا من المحتلين (الروس) إتاحة ممرات لنا لإصلاح خطوط الكهرباء التي تغذي المحطة”.

وأفادت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية، يوكرينرجو، بأن خطوط الكهرباء تضررت جراء القصف، ويحول القتال الدائر شمال كييف دون أي أعمال إصلاح حاليا.

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