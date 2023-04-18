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زيلينسكي يبحث مع رئيس مجلس النواب الأمريكي العقوبات على روسيا

منذ 31 ثانية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الثلاثاء 18-4-2023) إنه ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي حاجة أوكرانيا للأسلحة فضلا عن تكثيف الضغوط التي تشكلها العقوبات على روسيا.

وكتب زيلينسكي على تويتر أنه قدم الشكر لمكارثي على الدعم المقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس لأوكرانيا. وتابع “أوضحت الوضع على الجبهة والاحتياجات الدفاعية الملحة لأوكرانيا من العربات المدرعة والمدفعية والدفاع الجوي والطائرات”.

وقال إنهما ناقشا أيضا تعزيز ضغوط العقوبات على روسيا، بما في ذلك في مجال النفط والغاز.

ولم يرد متحدث باسم مكارثي، وهو أبرز مسؤول جمهوري في واشنطن، على الفور على طلب للتعليق.

وبدعم قوي من حزب الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى جانب جمهوريين من بينهم مكارثي أقر الكونجرس مساعدات إنسانية واقتصادية ودفاعية لأوكرانيا بمليارات الدولارات منذ بدء الغزو الروسي في فبراير شباط 2022، بما في ذلك حزمة مساعدات بقيمة 45 مليار دولار تمت الموافقة عليها في ديسمبر كانون الأول.

وفي المقابل يشكك بعض الجمهوريين في جدوى المساعدات، ويرون أن الأموال الاتحادية يجب أن تنفق على الاحتياجات المحلية أو أن تكرس لتعزيز القدرة على منافسة الصين.

    المصدر :
  • رويترز

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