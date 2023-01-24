زيلينسكي يبحث مع ماكرون تقديم الدبابات الخفيفة الفرنسيّة إلى كييف

بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية توريد الدبابات الخفيفة الفرنسية لأوكرانيا.

إذ جاء في بيان، نشر في حساب زيلينسكي الرسمي على “تلغرام”، اليوم الثلاثاء: “في الحديث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شكرته على قرار تقديم الدبابات الخفيفة الذي يمثل اختراقًا، وكذلك على مواصلة تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية، وبخاصة من خلال تقديم الأنظمة المتقدمة للدفاع الجوي”.

هذا وأضاف زيلينسكي أنه بحث كذلك مع الرئيس الفرنسي الخطوات الدبلوماسية لتسوية الأزمة، وطلب منه منع مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستجري في باريس عام 2024.

وكانت فرنسا قد أعلنت عن عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات خفيفة. وحسب التقارير الإعلامية الفرنسية، يدور الحديث عن الدبابات المدولبة من طراز AMX-10 RC.