زيلينسكي يتحدث مع ماكرون بعد هجوم جوي روسي على أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتصافحان عقب مؤتمر صحفي بعد قمة التحالف الراغب، في قصر الإليزيه الرئاسي، في باريس، فرنسا، في 4 سبتمبر 2025.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أكبر ضربة جوية روسية على أوكرانيا خلال الحرب.

وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام “قمنا بتنسيق جهودنا الدبلوماسية وخطواتنا التالية واتصالاتنا مع الشركاء لضمان الرد المناسب”.

وندد ماكرون بالهجوم الروسي، معتبرا أن “روسيا تنغمس بشكل متزايد في منطق الحرب والترهيب”.

واستنكر الرئيس الفرنسي على “إكس” الضربات “العشوائية” التي طالت مناطق سكنية ومقر الحكومة، مؤكدا أن بلاده ستواصل “بذل كل ما في وسعها لضمان سلام عادل ودائم”.

وقال مسؤولون أوكرانيون، الأحد، إن روسيا شنت أكبر هجوم جوي ليلي خلال الحرب والذي أدى إلى اشتعال النيران في المقر الرئيسي للحكومة الأوكرانية في كييف ومقتل 3 أشخاص بينهم رضيع انتشلت جثته من تحت الأنقاض.

وذكرت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو على تطبيق تيليغرام: “لأول مرة يتضرر مبنى الحكومة جراء غارة للعدو – سقفه وطوابقه العليا… فرق الإنقاذ تعمل على إخماد الحريق”.

ورأى شهود من رويترز الطابق العلوي من المقر الرئيسي للحكومة الأوكرانية، الواقع في حي بيتشيرسكي التاريخي، وهو يحترق، بينما يتصاعد دخان كثيف إلى السماء الزرقاء الصافية بعد شروق الشمس مباشرة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تيليغرام إن روسيا أطلقت 805 طائرات مسيرة على البلاد خلال الليل و13 صاروخا، وأسقطت وحدات الدفاع 751 مسيرة و4 صواريخ.

وهذا أكبر عدد من الطائرات المسيرة تستخدمه روسيا لمهاجمة أوكرانيا منذ بداية اجتياحها للبلاد في فبراير 2022.

وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة إن جثة الرضيع انتشلت من تحت الأنقاض في حي دارنيتسكي حيث تضرر مبنى سكني من 4 طوابق.

وأضاف تكاتشينكو أن شابة توفيت أيضا نتيجة الهجوم على الحي الذي يقع شرقي نهر دنيبرو.

وذكر مسؤولون بخدمات الطوارئ أن 18 شخصا أصيبوا في الهجوم الليلي الذي أدى إلى اندلاع حرائق في أنحاء المدينة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في وقت سابق إن مسنة توفيت في ملجأ للاحتماء من القنابل في دارنيتسكي وإن هناك امرأة حبلى من بين المصابين.

وقال مسؤولو الطوارئ إن حريقا اندلع في مبنى سكني بالحي الذي تعرض لهجوم الطائرات المسيرة.