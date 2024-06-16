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زيلينسكي يتطلع إلى ثمار مؤتمر بورجنشتوك للسلام قريباً

منذ 12 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي في قمة سويسرا للسلام بأوكرانيا - رويترز

فولوديمير زيلينسكي في قمة سويسرا للسلام بأوكرانيا - رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد قمة استمرت ليومين حول السلام في أوكرانيا بمدينة بورجنشتوك السويسرية إن دعم الزعماء الغربيين وغيرهم أظهر إمكانية استعادة سيادة القانون الدولي.

وقال أمام الحضور “آمل أن نتمكن من تحقيق نتائج في أقرب وقت ممكن… سنثبت للجميع في العالم أن ميثاق الأمم المتحدة يمكن أن يستعيد فعاليته الكاملة”.

وشاركت أكثر من 90 دولة في مؤتمر استمر يومين في منتجع “بورجنشتوك”، وسط سويسرا، بهدف توحيد الرأي العام العالمي حول كيفية إنهاء حرب موسكو المستمرة منذ 27 شهراً.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

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