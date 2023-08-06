الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
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زيلينسكي يتعهّد بجولة جديدة لـ "تطهير" أوكرانيا من الفساد

منذ 41 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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في إطار حملته المستمرة لإقناع الشركاء الغربيين بأن الأوضاع تغيرت في كييف التي كان لديها تاريخ من الفساد المستشري، تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت بجولة جديدة من “تطهير” المؤسسات.

وقال في خطابه الليلة الماضية: “سيشهد الأسبوع المقبل استكمالًا لعملنا في تطهير مؤسسات الدولة من أولئك الذين حاولوا أن يجلبوا من الماضي كل تلك العادات القديمة التي أضعفت أوكرانيا لفترة طويلة جدًا، لعقود من الزمن”.

ولم يذكر زيلينسكي أي تفاصيل حول من قد يكون مستهدفًا. وقد عبّر مؤخرًا عن استيائه من الفساد الذي تم الكشف عنه خلال مراجعة لمراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا، لكنه بشكل عام حريص على مكافحة الفساد، بينما يضغط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وتعهد أمس السبت بعدم التسامح مع “الممارسات القديمة” في أوكرانيا، وقال إن البعض يسعى للاستفادة من خلال وضع الدولة وآخرين تحت خدمته، وشدد على أنه “يتعين على الجميع العمل فقط من أجل مصالح الدولة”.

    المصدر :
  • رويترز

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