زيلينسكي: يتعين على الصين التواصل مباشرة مع أوكرانيا بشأن مقترحاتها للسلام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الأحد 16-6-2024) إن على الصين أن تتواصل مع أوكرانيا مباشرة بشأن مقترحاتها للسلام وإنهاء الحرب مع روسيا بدلا من القيام بذلك عبر وسائل الإعلام.

وأدلى زيلينسكي بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في سويسرا حيث انعقدت على مدى يومين قمة دولية لبناء توافق حول كيفية إنهاء الحرب.

في سياق متصل، قال البيان الختامي للقمة المنعقدة في سويسرا بشأن أوكرانيا، الأحد إن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا تسبب “معاناة إنسانية ودمارا على نطاق واسع” لكن الطريق إلى السلام يحتاج إلى مشاركة جميع الأطراف.

وحظي البيان بدعم معظم الدول التي حضرت القمة ويزيد عددها عن 90، لكن بعضها لم يوقع على البيان مثل السعودية والهند.

وجاء في البيان أن “الحرب المستمرة التي تخوضها روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا لا تزال تسبب معاناة إنسانية ودمارا على نطاق واسع وتخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية”.