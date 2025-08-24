زيلينسكي يتمسك بسلام عادل ولافروف يتهمه بالتعنت

في ظل تصاعد وتيرة الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال في كييف، على أن “مستقبل البلاد لن يحدده إلا الأوكرانيون”، في رسالة واضحة تؤكد تمسكه بالسيادة الوطنية ورفض أي تدخل خارجي في تقرير مصير أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه، اليوم الأحد، “مستقبل أوكرانيا سنقرره نحن وحدنا”.

كما تساءل قائلا: “كم مرة اقترحنا وقف إطلاق النار؟ كم مرة قلنا إننا نسعى للسلام لكننا نريد سلامًا كريمًا وشاملًا، ولهذا السبب نعتمد على دعم العالم أجمع”.

“لن نجبر على التسوية”

إلى ذلك، أكد أن بلاده “لن تُجبر مرة أخرى على تحمّل العار الذي يسمّيه الروس تسوية”. وقال: “نحن بحاجة إلى سلام عادل”.

وأشار إلى أن الضمانات الأمنية التي تعهدت الدول الأوروبية وواشنطن بتقديمها إلى كييف، ستكون جاهزة خلال أيام قليلة.

“زيلينسكي يعاند”

في المقابل، هاجم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، معرقلي التسوية، واتهم الدول الغربية بالسعي لتعطيل مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

كما اعتبر أن “زيلينسكي يعاند ويضع شروطا لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، وفق تعبيره.

وقال لافروف في تصريح صحافي اليوم: “إنهم ببساطة يبحثون عن ذريعة لتعطيل المفاوضات، ويريدون أن يحدث هذا ليس بسبب خطئهم، أو خطأ زيلينسكي، الذي يتعنّت هو الآخر ويضع بعض الشروط، مطالباً بعقد اجتماع فوري مع بوتين، مهما كانت الظروف”.

فيما أعرب عن أمله أن تحبط محاولات عرقلة عملية التسوية التي وضعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب الذي عقد قمة في ألاسكا الأسبوع الماضي مع بوتين، أعرب عن أمله في أن يلتقي الرئيسان الروسي والأوكراني قريباً، من أجل وضع حد للحرب المستمرة بين البلدين منذ 2022.

إلا أنه أعرب عن استيائه خلال الأيام الماضية مع تراجع الآمال بعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي.