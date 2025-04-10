زيلينسكي يتهم روسيا بتجنيد مقاتلين صينيين بشكل "ممنهج"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن روسيا تقوم “بعمل ممنهج” في الصين لتجنيد مقاتلين للحرب في بلاده، وذلك بعدما أعلن قبل أيام أن القوات الأوكرانية أسرت صينيين يقاتلان لحساب روسيا.

وأضاف في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي “من الواضح أنهما ليستا حالتين فرديتين، بل عمل روسي ممنهج، وخاصة على أراضي الصين وضمن نطاق سلطتها، لتجنيد مواطني هذه الدولة للحرب”.

وقال زيلينسكي -أمس الأربعاء- إن مخابرات بلاده لديها معلومات عن وجود 155 مواطنا صينيا يقاتلون في صفوف الجيش الروسي ضد أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي لصحفيين في كييف أن روسيا تجند مواطنين صينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن مسؤولين صينيين على علم بذلك، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحاول التحقق مما إذا كان هؤلاء المجندون يتلقون تعليمات من بكين.

وكان زيلينسكي كشف الثلاثاء عن أن قواته اعتقلت مواطنَين صينيين يقاتلان إلى جانب القوات الروسية في منطقة دونيتسك. وأضاف في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي تضمن مقطع فيديو قصيرا لأحد الموقوفَين “لدينا وثائق المعتقلَين، وبطاقاتهما المصرفية، وبياناتهما الشخصية”.

وأظهر الفيديو رجلا يرتدي بزة عسكرية، ويداه مكبلتان، وقد تحدث بضع كلمات باللغة الماندرينية، في ما يبدو استجوابا أمام مسؤول أوكراني غير ظاهر في التسجيل.

ورفضت الصين اتهامات زيلينسكي، وقالت إن “لا أساس لها على الإطلاق”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان -في مؤتمر صحفي دوري- إن بلاده تحقق حاليا بالتعاون مع أوكرانيا بشأن هذه المسألة، وشدد على أن “الحكومة الصينية دائما ما تطلب من مواطنيها الابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات وتجنب الانخراط في الصراعات المسلحة بأي شكل من الأشكال، وتجنب المشاركة في العمليات العسكرية لأي جهة كانت”.