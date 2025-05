زيلينسكي يتهم موسكو بالنفاق: تدعو لهدنة وتقصفنا يومياً

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على حسابه في “إكس” اليوم الأحد أن “روسيا تدعو لوقف النار في 9 مايو المقبل، (يوم النصر) لكنها تقصف الأراضي الأوكرانية يوميا”.

All night long, emergency crews in Kyiv were battling fires in apartment buildings and cars after Russian drone strikes on residential neighborhoods. Unfortunately, there are injured children and adults. Everyone has received the necessary assistance. In Cherkasy, an ordinary… pic.twitter.com/DpwLUaepmC

