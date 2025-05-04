زيلينسكي يتهم موسكو بالنفاق: تدعو لهدنة وتقصفنا يومياً

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على حسابه في “إكس” اليوم الأحد أن “روسيا تدعو لوقف النار في 9 مايو المقبل، (يوم النصر) لكنها تقصف الأراضي الأوكرانية يوميا”.

All night long, emergency crews in Kyiv were battling fires in apartment buildings and cars after Russian drone strikes on residential neighborhoods. Unfortunately, there are injured children and adults. Everyone has received the necessary assistance. In Cherkasy, an ordinary… pic.twitter.com/DpwLUaepmC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2025

165 مسيرة

كما أضاف أن القوات الروسية أطلقت 165 مسيرة خلال الليل. ولفت إلى أنها استهدفت مناطق سكنية في كييف وخاركيف وميكولايف.

وكانت موسكو أعلنت عن هدنة لمدة 3 أيام في التاسع من مايو المقبل، الذي يصادف “عيد النصر”، إلا أن زيلينسكي رد مطالباً بهدنة 30 يوماً، مشككاً بنوايا الكرملين.

في حين أكد بوتين أن المصالحة بين بلاده وأوكرانيا أمر محتوم ومسألة وقت فحسب، حسب تعبيره. ورأى أن روسيا قادرة على إنهاء الحرب بالنتيجة التي تريدها.

أتت تلك التصريحات فيما لا تزال الولايات المتحدة مستمرة في مساعيها لوقف الحرب بين البلدين المستمرة منذ فبراير 2022، على الرغم من تهديدها بالانسحاب من الوساطة، لاسيما مع شعور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببعض الإحباط من مواقف الجانبين، وبعد الفشل في التزام الطرفين بهدنة مؤقتة أعلن عنها الشهر الماضي.

علماً أن ترامب كان ألمح أكثر من مرة إلى قرب التوصل لاتفاق ينهي الحرب، وأبدى تفاؤله وثقته في سعي بوتين إلى السلام، داعياً الطرفين إلى تقديم التنازلات، لاسيما كييف.

إذ رجح في وقت سابق ألا تعود شبه جزيرة القرم وغيرها من المناطق الأوكرانية التي احتلتها روسيا إلى السيادة الأوكرانية، وهو ما رفضته كييف سابقا، وأثنت عليه موسكو!

كما أشارت مصادر أميركية إلى احتمال تخلي أوكرانيا عن حلم الانضمام إلى الناتو، من أجل الدفع نحو الحل مع الروس، وهو مطلب لطالما نادى به الكرملين أيضا.