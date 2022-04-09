زيلينسكي يتوقع رداً عالمياً على جرائم روسيا الاخيرة

لا تزال الهجمات العسكرية الروسية مستمره على الاراضي الاوكرانية منذ عدة اسابيع، هذا وقامت روسيا بالعديد من المجازر التي اودت بحياة عدد كبير من المواطنين وكان اخرها استهداف محطة القطارات، وهي للمدنيين ولا يوجد بها اي نقاط عسكرية، حيث راح ضحيتها عشرات القتلى مع عدد كبير من الجرحى.

وعلى هذا دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى إرسال المزيد من الأسلحة إليها وفرض عقوبات أشد وطأة بعد أن حملت روسيا مسؤولية هجوم صاروخي أدى إلى مقتل 52 شخصا على الأقل في محطة للسكك الحديدية كانت مكتظة بالنساء والأطفال والمسنين الفارين من خطر هجوم روسي في شرق البلاد.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم على كراماتورسك في إقليم دونيتسك بشرق البلاد بأنه هجوم متعمد على المدنيين. وقدر رئيس بلدية المدينة عدد من كانوا متجمعين هناك وقت الهجوم بنحو 4000 شخص.

وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحادث الذي وقع في نفس اليوم الذي زارت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العاصمة الأوكرانية كييف لإظهار التضامن وتسريع انصمام أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور نُشر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة “نتوقع ردا عالميا قويا على جريمة الحرب تلك”.

وأضاف “أي تأخير في تقديم… أسلحة لأوكرانيا وأي رفض لا يعني سوى أن السياسيين المعنيين يريدون مساعدة القيادة الروسية أكثر منا” داعيا إلى فرض حظر على الطاقة وعزل جميع البنوك الروسية عن النظام العالمي.

وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو إنه تم استهداف المحطة بصاروخ باليستي قصير المدى من طراز (توشكا يو) يحتوي على ذخائر عنقودية، والتي تنفجر في الجو وتطلق قنابل صغيرة مميتة على مساحة أوسع، ولم يتسن لرويترز التحقق مما حدث في كراماتورسك.

وتسبب الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من ستة أسابيع في فرار أكثر من أربعة ملايين شخص إلى الخارج وقتل وجرج الآلاف فضلا عن تشريد ربع السكان وتحويل مدن إلى أنقاض كونه استغرق حتى الآن فترة أطول مما توقعتها روسيا.

واستخدام الذخائر العنقودية محظور بموجب اتفاقية أبرمت عام 2008. ولم توقع روسيا على الاتفاقية لكنها نفت في السابق استخدام مثل هذه الذخائر في أوكرانيا.

وفي واشنطن، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا قصير المدى لضرب محطة السكك الحديدية في شرق أوكرانيا، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “لا ينطلي علينا نفي الروس مسؤوليتهم”.

وفي موسكو نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الصواريخ التي تشير تقارير إلى أنها أصابت المحطة، غير مستخدمة سوى في الجيش الأوكراني، وإن القوات المسلحة الروسية لم يكن لها أهداف محددة في كراماتورسك يوم الجمعة.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالغزو في 24 فبراير شباط في “عملية عسكرية خاصة” ترمي إلى نزع سلاح أوكرانيا و”اجتثاث النازية” فيها. وترفض أوكرانيا والغرب موقف الكرملين باعتباره ذريعة لغزو غير مبرر.

ويتوقع مسؤولون أوكرانيون أن تعيد روسيا تجميع قواتها بعد الانسحاب من ضواحي العاصمة كييف، في مسعى جديد لمحاولة السيطرة الكاملة على المناطق الشرقية من دونيتسك ولوجانسك التي يسيطر عليهما جزئيا الانفصاليون المدعومون من موسكو منذ 2014.

وقال الكرملين يوم الجمعة إن “عمليته الخاصة” يمكن أن تنتهي في “المستقبل القريب” مع تحقيق أهدافها من خلال العمل الذي ينفذه كل من الجيش الروسي ومفاوضي السلام الروس.

وقال البيت الأبيض إنه سيدعم مساعي التحقيق في الهجوم الذي وقع في كراماتورسك والذي وصفه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه يظهر “مدى العمق الذي غاص فيه جيش بوتين المتفاخر”.

ولقي 52 شخصا على الأقل حتفهم حتى الآن في الهجوم وفقا لما ذكره بافلو كيريلينكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك.

كان حطام الصاروخ يحمل كلمات “”هذا” للأطفال”. وتتهم روسيا أوكرانيا منذ سنوات بقتل مدنيين بينهم أطفال من خلال شن ضربات في شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين.

وفي الوقت الذي تركز فيه روسيا على الشرق، قالت القوات الأوكرانية هناك في وقت متأخر يوم الجمعة إنها صدت سبع هجمات روسية ودمرت تسع دبابات وسبع عربات مدرعة وطائرتي هليكوبتر. ولم يتسن لرويترز التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وبعد انسحاب جزئي لروسيا من المناطق القريبة من كييف، بدأ فريق الطب الشرعي يوم الجمعة في استخراج الرفات من مقبرة جماعية في بلدة بوتشا. وتقول السلطات إنه تم العثور على مئات القتلى المدنيين هناك.

ووصفت روسيا المزاعم بأن قواتها أعدمت مدنيين في بوتشا بأنها “تزوير شنيع” يهدف إلى تشويه سمعة جيشها وتبرير المزيد من العقوبات.

وقالت فون دير لاين التي زارت البلدة يوم الجمعة إنها رأت “ما لا يمكن تصوره”.

وفي وقت لاحق سلمت زيلينسكي استبيانا يشكل نقطة انطلاق للاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا وقالت له “لن تكون مسألة سنوات كالمعتاد ولكن أعتقد أنها مسألة أسابيع”.

وتمكن الاتحاد الأوروبي من تجاز بعض الانقسامات لإقرار عقوبات جديدة تشمل حظر استيراد الفحم والخشب والمواد الكيماوية وغيرها من المنتجات إلى جانب تجميد الأصول التي تخص بنات بوتين والمزيد من أصحاب المليارات المقربين من الكرملين لدى الاتحاد الأوروبي.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن من المحتمل مناقشة فرض حظر نفطي يوم الاثنين لكنه وصف العقوبات النفطية بأنها “مشكلة كبيرة” نظرا لأن القارة تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، وسعت الولايات المتحدة يوم الجمعة القيود المفروضة على صادراتها لروسيا وروسيا البيضاء، وقيدت الحصول على واردات منتجات مثل الأسمدة وصمامات الأنابيب في محاولة لتكثيف الضغط على موسكو ومينسك.

ترغب كييف في الحصول على أسلحة ثقيلة وحصلت يوم الخميس على تعهد جديد من حلف شمال الأطلسي لتزويدها بمجموعة كبيرة من الأسلحة، وتبرعت سلوفاكيا بنظام الدفاع الجوي إس-300 لأوكرانيا في حين سترسل بريطانيا 100 مليون جنيه إسترليني أخرى (130 مليون دولار) من الدعم العسكري.

وقالت مصادر دفاعية في براغ إن جمهورية التشيك سلمت دبابات وقاذفات صواريخ ومدافع هاوتزر وعربات قتال للمشاة وستشحن المزيد، ولا يزال سكان المناطق الواقعة شمال كييف التي تمت استعادتها من القوات الروسية يحاولون استيعاب ما حدث خلال الاحتلال الذي دام شهرا.

في ياهدني، وهي قرية تقع شمال العاصمة، روى السكان كيف حوصر أكثر من 300 شخص لأسابيع على يد المحتلين الروس في قبو مدرسة، ونُقشت على الحائط أسماء أولئك الذين لم ينجوا من الظروف القاسية أو قُتلوا على يد الجنود.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من روايات القرويين. وشاهد المراسلون قبرا حُفر حديثا في حقل بجوار القرية وجثتين ملفوفتين بأغطية بلاستيكية بيضاء.