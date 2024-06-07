زيلينسكي يثني على وعد ماكرون بإرسال طائرات ميراج لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إنه يأمل في رؤية طائرات حربية فرنسية في سماء أوكرانيا في تعليقات جاءت بعد قليل من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن باريس تعتزم تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز ميراج (2000-5).

وعبر زيلينسكي عدة مرات عن خيبة أمله إزاء المدة التي يستغرقها الحلفاء الغربيون لاتخاذ قرارات هامة فيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية.

وقال زيلينسكي لمشرعين فرنسيين “أثق في أن سماء أوكرانيا سترى يوما ما نفس الطائرات التي رأيناها في سماء نورماندي بالأمس”، في إشارة إلى احتفالات الذكرى الثمانين ليوم الإنزال في نورماندي أمس الخميس.

وأضاف زيلينسكي “طائراتكم المقاتلة الفذة تحت قيادة الطيارين الأوكرانيين ستثبت أن أوروبا أقوى من الشر الذي تجرأ على تهديدها”.

وطائرة ميراج (2000-5) هي مقاتلة متعددة المهام بمحرك واحد. وتهدف فرنسا إلى إحلال أسطولها الحالي من طائرات ميراج بطائرات رافال بحلول 2030، لكنها تأمل أيضا في إقناع دول أخرى تمتلك طائرات ميراج بتزويد أوكرانيا بها.