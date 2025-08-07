زيلينسكي: يجب أن تشارك أوروبا في عملية السلام بأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يجب أن تشارك أوروبا في عملية السلام بين بلاده وروسيا، وذلك بعد اتصال مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس.

وأضاف زيلينسكي “أوكرانيا لا تخشى الاجتماعات وتتوقع نفس النهج الشجاع من الجانب الروسي”.

وذكر متحدث باسم المستشار الألماني في بيان أن ميرتس اتصل بالرئيس الأوكراني لمناقشة التطورات بعد لقاء المبعوث الأمريكي الخاص ستيف فيتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث في بيان “اتفق الطرفان على الحفاظ على التواصل الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة”، مضيفا أن ميرتس أكد لزيلينسكي استمرار دعمه.

ولم يجر الإعلان عن تفاصيل أخرى، لكن هذه المكالمة تأتي قبل اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة.