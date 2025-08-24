زيلينسكي يحتفل بعيد استقلال أوكرانيا بصحبة رئيس الوزراء الكندي

احتفل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد بعيد استقلال بلاده بصحبة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي قال إن كييف ستحصل الشهر المقبل على مساعدات عسكرية بأكثر من مليار دولار كندي (723 مليون دولار) ضمن حزمة أُعلنت في وقت سابق.

وقال كارني إنه لا يستبعد إرسال قوات كندية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية المقترحة مستقبلا، والتي تعمل كييف وحلفاؤها حاليا على وضع إطارها.

وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، يواجه زيلينسكي ضغوطا من واشنطن لتقديم تنازلات لروسيا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوسط في اتفاق سلام.

وقال زيلينسكي أمام حشد من الشخصيات المرموقة في ساحة صوفيا بكييف “نعمل جميعا لضمان أن يكون انتهاء هذه الحرب ضمانا للسلام لأوكرانيا، حتى لا يرث أبناؤنا الحرب أو خطرها”.

وحضر الاحتفال أيضا كيث كيلوج، مبعوث ترامب الخاص إلى أوكرانيا، في أول زيارة له إلى الجمهورية السوفيتية السابقة منذ توليه منصبه في مارس آذار.

وقال زيلينسكي لكيلوج “تحدونا الرغبة في (تحقيق) السلام”.

لكنه أكد أن الأوكرانيين سيقاتلون من أجل البقاء على أرضهم.

(الدولار = 1.3826 دولار كندي)